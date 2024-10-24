Путин присвоил звания «Заслуженный врач Российской Федерации» двум рязанцам

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечены заведующий первым хирургическим отделением больницы № 11 Александр Мотин и заведующий урологическим отделением Дмитрий Лобанов.