Путин присвоил звания «Заслуженный врач Российской Федерации» двум рязанцам
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечены заведующий первым хирургическим отделением больницы № 11 Александр Мотин и заведующий урологическим отделением Дмитрий Лобанов.
Президент Владимир Путин присвоил звания «Заслуженный врач Российской Федерации» двум рязанцам. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правовой информации.
За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу отмечены заведующий первым хирургическим отделением больницы № 11 Александр Мотин и заведующий урологическим отделением Дмитрий Лобанов.