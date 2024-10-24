На Рязанском приборном заводе провели церемонию «Посвящение в рабочие»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) торжественно «посвятил в рабочие» молодежь, начавшую свой трудовой путь на предприятии. Это 12 человек из семи подразделений предприятия.

На церемонии присутствовали руководство предприятия и подразделений, наставники, представители профсоюзной организации и Молодежного центра, а также почетные гости: директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов и председатель Рязанской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Андрей Мельгунов.

Обращаясь к молодым рабочим, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов сказал, что каждый сотрудник на предприятии — ценность, но квалифицированные рабочие — это основа производства, от них напрямую зависит качество готовой продукции, дальнейшее развитие ГРПЗ и благополучие каждого сотрудника.

«Я желаю, чтоб ваша профессиональная адаптация на заводе прошла успешно, чтобы вы влились в наш многотысячный коллектив и стали его неотъемлемой частью. Добро пожаловать!», — сказал Виноградов.

Директор Рязанского политехнического колледжа Анатолий Смыслов отметил, что традиция «Посвящение в рабочие» существует только на одном Рязанском предприятии — ГРПЗ. Он поздравил ребят с новым сложным этапом их жизни: «На Рязанском приборном заводе вы пройдете самую хорошую школу. Старайтесь, станете настоящими профессионалами, ваш труд будет оценен. Желаю вам удачи, успехов. Дерзайте, творите. Всего вам самого хорошего».

Кульминацией мероприятия стала торжественная клятва, которую дали молодые люди, пообещав беречь доброе имя рабочего человека, добросовестно трудиться на благо предприятия и активно участвовать в общественной жизни завода. Каждый из них получил памятную грамоту и подарок.