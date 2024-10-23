В России снизились оптовые цены на бензин

По словам экспертов, тенденция падения биржевых цен на бензин сохранится в ближайшие месяцы.

В России снизились оптовые цены на бензин. Об этом сообщает издание « Ведомости ».

Согласно торгам, стоимость одной тонны бензина марки АИ-92 опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 рублей. С 6 сентября А-92 подешевел на 5%.

Также снизилась биржевая стоимость и АИ-95. Она составила 63 521 рублей за тонну.

По словам экспертов, тенденция падения биржевых цен на бензин сохранится в ближайшие месяцы.