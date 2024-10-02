В рязанских маршрутках № 53 вернули льготный проезд
В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в среду, 2 октября.
В рязанских маршрутках № 53 вернули льготный проезд. В этом убедился корреспондент РЗН. инфо в среду, 2 октября.
В салоне маршрутки появилась инструкция. Там указано, как можно расплатиться ЕЦК. Кроме того, есть информация о том, как пополнить «Умку» и Единую Цифровую карту.
Корреспондент ехал в маршрутке 40 минут. За это время около 20 рязанцев оплатили проезд по льготе.
В управлении дорожного хозяйства и транспорта администрации Рязани РЗН. инфо сообщили, что перевозчик предоставил необходимые документы для получения компенсации за перевозку льготных категорий.
Ранее рязанцы сообщали, что на маршруте планируют вернуть льготный проезд