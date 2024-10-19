В Москве насмерть разбился бывший вице-президент «ЮКОСа»
В Москве выпал из окна и погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев.
В Москве выпал из окна и погиб бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев. Пострадавший скончался еще до приезда медиков, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника, трагедия произошла в одном из домов по Протопоповскому переулку. Рогачеву было 64 года.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Рогачев занимал ключевые посты в «ЮКОСе» в 1990-х. Позже работал исполнительным директором группы «ОНЭКСИМ», был замгендиректора компании «Норильский никель».
По информации Mash, у Рогачева была тяжелая форма онкологического заболевания. Также обнаружена предсмертная записка.