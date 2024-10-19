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Отказавшийся от госпитализации солист группы Jane Air проведет концерт в Рязани
Накануне он попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Вокалист группы Jane Air Антон Лиссов сообщил, что концерт в Рязани состоится. Накануне он попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что отказался от госпитализации, поскольку группа Jane Air уже завтра выступает в Рязани.

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации, ввиду того, что сегодня группа Jane Air отчаливает в Рязань, играть следующий концерт нашего Nu Metal Party тура», — пояснил Лиссов.

Лиссов остался в России после того, как основной состав группы Little Big переехал в США, и продолжил работу с проектом Jane Air.