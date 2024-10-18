СМИ: отца-одиночку из Белгородской области хотят снова отправить в зону СВО после серьезных ранений и контузии.

Отца-одиночку из Белгородской области хотят снова отправить в зону СВО после серьезных ранений и контузии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала. в апреле 2024 года Артем Малышев подписал контракт и уехал в зону СВО. Мужчина прослужил полгода, получил ранения обеих ног и оглох на одно ухо из-за контузии. У него появились сильные боли и постоянный шум в ушах. Сейчас Артем находится в госпитале, оттуда он звонил родственникам и говорил, что его собираются «подлечить и отправить на фронт».

По словам близких, Артем плохо ходит и жалуется на сильные боли в спине после того, как на него упало бревно в окопе. По словам мужчины, ему не назначают врачебно-военную комиссию и планируют отправить обратно в военную часть.

Отмечается, что мужчина один воспитывал двоих детей: одному 10 лет, другому 14.