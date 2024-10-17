Синоптики предупредили о резком скачке атмосферного давления

17 и 18 октября атмосферное давление будет сильно выше нормы. Оно достигнет отметки в 763 миллиметра ртутного столба.

Синоптики предупредили о резком скачке атмосферного давления. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

17 и 18 октября атмосферное давление будет сильно выше нормы. Оно достигнет отметки в 763 миллиметра ртутного столба.

В ближайшие дни метеозависимые люди могут столкнуться с серьезными ухудшением самочувствия.