В России хотят увеличить акциз на сладкую газировку

Акциз на сахаросодержащие напитки с начала 2025 года хотят повысить до 10 рублей за литр. Также планируется включить в эту категорию квас с содержанием спирта до 1,2%. Таким образом, стоимость таких напитков вырастет на 42%.

В России хотят увеличить акциз на сладкую газировку. Об этом сообщает РБК.

С инициативой выступил Минфин России. Акциз на сахаросодержащие напитки с начала 2025 года хотят повысить до 10 рублей за литр. Также планируется включить в эту категорию квас с содержанием спирта до 1,2%. В настоящий момент акциз составляет 7 рублей за литр.

Таким образом, стоимость таких напитков вырастет на 42%.

«Повышение ставки акциза позволит сократить потребление сахара и финансировать меры по борьбе с диабетом», — заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов РБК.