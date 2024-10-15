В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Отмечается, что теперь иностранцы могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке не ранее чем через три года с момента вступления в брак, либо усыновления.
В Госдуме приняли закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов. Об этом пишет Газета.RU.
Отмечается, что теперь иностранцы могут получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке не ранее чем через три года с момента вступления в брак, либо усыновления.