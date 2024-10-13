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Скончался актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков
Александру Крючкову было 80 лет.

Скончался актер из сериалов «След» и «Улицы разбитых фонарей» Александр Крючков. Об этом сообщили на сайте kino-teatr.ru.

Актеру было 80 лет. Причина смерти заслуженного артиста РСФСР не уточняется.

Крючков родился в ноябре 1943 года. В 1969 году он окончил ГИТИС. Артист работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, в Королевском драматическом театре.

Он снимался в сериалах «След», «Улицы разбитых фонарей — 6», «Вольная грамота», фильме «Золотой туман» и других.