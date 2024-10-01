За 20 лет работы новости РЗН. инфо просмотрели более миллиарда раз

Во вторник, 1 октября, информационное агентство РЗН. инфо празднует свое двадцатилетие, поэтому мы хотим рассказать интересные факты нашим читателям о нас. Например, за все время работы новости РЗН. инфо просмотрели один миллиард 213 миллионов раз.

Во вторник, 1 октября, информационное агентство РЗН. инфо празднует свое двадцатилетие, поэтому мы хотим рассказать интересные факты нашим читателям о нас. Например, за все время работы новости РЗН. инфо просмотрели один миллиард 213 миллионов раз.

На сайте за 20 лет для рязанцев готовили материалы 145 авторов. Журналисты и редакторы брались за любые темы, освещая события, происходящие в Рязани и области, а также в соседних регионах, стране и мире. В общей сложности они написали и подготовили 300 тысяч 355 новостных материалов. Из них практически две тысячи — это публикации. Их прочитали 42 миллиона раз.

РЗН.инфо стабильно публикует и бизнес-материалы. В этой рубрике есть новости для бизнес-сообщества, советы, обзоры. Всего подобных публикаций было более трех тысяч.

Самая читаемая новость на сайте набрала более одного миллиона просмотров. Она о выходе ЧВК «Вагнер» из Артемовска в 2023 году.

За 20 лет редакцией управляли несколько главных редакторов — Николай Матросов, Дарья Ярцева, Александр Сказченко, Наталья Смольянинова. Все они привнесли в повестку сайта свежести и объективности. Сейчас главным редактором РЗН. инфо является Антон Михайлов.

РЗН.инфо продолжит и в будущем оперативно освещать события Рязани, Рязанской области и самое важное из мировой и федеральной повестки для своей аудитории.