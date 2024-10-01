В России к 2030 году увеличат количество аэропортов с 228 до 242

Прирост будет достигнут за счет задействования территорий Донбасса и Новороссии.

В России к 2030 году увеличат количество аэропортов с 228 до 242. Об этом во вторник, 1 октября, написали Известия со ссылкой на вице-премьера РФ Виталия Савельева.

«У нас в стране сегодня 228 аэропортов. К 2030 году их будет 242. Я считаю аэропорты новых территорий, которые, я думаю, к этому времени мы задействуем», — сказал Савельев.

Также вице-премьер сообщил о выделенных средствах на реконструкцию и строительство 75 аэропортов к 2030 году. Еще 28 аэродромов будут реконструированы с помощью использования механизма концессии и привлечения инвесторов. Планируется задействовать около 100 млрд средств вне бюджета.