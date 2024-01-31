В России разработают механизм, помогающий вернуть деньги жертвам мошенников

В России создадут механизм, предусматривающий возмещение украденных денег, если антифрод-системы банка некачественно сработали и допустили перевод мошенникам. Об этом в интервью «Известиям»
По его словам, реквизиты мошенников есть в специальной базе Банка России.
«Банки и до закона противодействовали мошенническим операциям, в том числе пользуясь нашей базой — для этого существуют антифрод-процедуры. Но по новому закону им придется финансово отвечать за качество работы по этому направлению перед клиентами», — отметил Зубарев.
По его словам, также появляется двухдневный период охлаждения, во время которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет и уведомит клиента о приостановке операции. Таким образом, у пользователя будет возможность отказаться от перевода.