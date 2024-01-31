Сбербанк выпустил новое мобильное приложения «Учет онлайн»

В первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, так как в 2024 году они перестанут работать

Сбербанк выпустил новое мобильное приложения «Учет онлайн». Об этом сообщает ТАСС.

Скачать приложение можно в App Store. Отмечается, что в первую очередь новое приложение необходимо скачать клиентам со старыми версиями «Сбербанк онлайн» — 12.14.1, 12.15 и 13.02, так как в 2024 году они перестанут работать.

«Банком принято решение прекратить поддержку этих старых версий, в течение 2024 года они будут планомерно отключены», — сообщили в «Сбере».