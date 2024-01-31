МИД РФ: суд ООН отказался признавать Россию государством-агрессором

Также отверг украинские заявление о том, что ДНР И ЛНР являются террористическими организациями.

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Международный суд ООН отказался признавать Россию «государством-агрессором». Информация опубликована на сайте ведомства .

«Международный суд не пошел на поводу у Киева и принципиально отказался признать Россию «государством-агрессором, — говорится в сообщении министерства.

Суд также отверг украинские заявление о том, что ДНР И ЛНР являются террористическими организациями.