У не платившего налоги рязанца забрали «Лексус»

Мужчина долгое время уклонялся от погашения задолженностей.

У не платившего налоги рязанца забрали «Лексус». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По словам ведомства, на мужчину возбуждено исполнительное производство о взыскании более 414 тысяч рублей за неоплаченные вовремя налоги и сборы.

Отмечается, что сейчас рязанец не может погасить долг, поэтому судебные приставы арестовали его автомобиль.

Если хозяин «Лексуса» не заплатит, то машину продадут.