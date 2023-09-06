На Украине обязали женщин-медиков встать на воинский учет

Член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости.

«С 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учёт. Для женщин других профессий постановка на воинский учёт будет добровольная», — сказал Вениславский.

По его словам, расширять перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учет не планируют.

«Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету», — подчеркнул депутат.