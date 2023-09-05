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Мэрия Рязани решила оставить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе

Мэрия Рязани решила оставить выделенные полосы на Первомайском проспекте и Московском шоссе. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

«Выделенки» появились во время ремонта теплотрассы на Первомайском проспекте. Помимо этого, по данным мэрии, введение полос было предусмотрено документами транспортного планирования. Отмечается, что анализ дорожной обстановки показал их целесообразность.

«С введением выделенных полос наблюдается ускорение движения общественного транспорта при высокой плотности движения. Также эта мера способствует снижению числа ДТП с участием общественного транспорта», — заявили в мэрии.