Картаполов заявил, что необходимости мобилизации в России нет

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что необходимости мобилизации в России нет. Об этом он сообщил ТАСС .

Депутат отметил, что задачи выполняются в рамках активного набора военных по контракту.

Распространившийся в соцсетях приказ министра обороны России о якобы проведении дополнительной мобилизации Картаполов назвал фейком. «Это полная ерунда, фейковый документ, разработанный нашими противниками, вброшенный специально в соцсети. Поэтому не надо на это реагировать и не надо обращать внимание», — сказал парламентарий.