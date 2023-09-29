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Рязанская транспортная компания представила систему «Автокондуктор» на выставке в Москве

Рязанская транспортная компания представила систему «Автокондуктор» на выставке в Москве. Об этом сообщили в Telegram-канале «stvchannel — Рязань: о городской среде».

Транспортные активисты рассказали, что на выставке общественного транспорта в Москве рязанская компания показала ПАЗ с системой автоматического подсчета пассажиров и сбора данных о работе транспорта и валидаторами в салоне. Систему назвали «Автокондуктор».