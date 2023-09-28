В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП

В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в среду, 27 сентября, примерно в 16:15, в Сасовском районе на 410-ом километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 45-летний житель Республики Мордовия на автомобиле Skoda Octavia столкнулся с автомобилем «ГАЗ» под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются