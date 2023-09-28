В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний при помощи света

В Москве начали выпускать препарат для лечения онкологических заболеваний при помощи света. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам политика, лекарство может разрушить образование практически полностью, а разработка не имеет зарубежных аналогов. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов лекарства в год.

«На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением», — рассказал принцип работы лекарства Собянин.