ВСУ обстреляли жилые дома Донецка

Снаряд попал в крышу жилого дома в результате обстрела Кировского района Донецка, под завалами есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра административного центра ДНР Алексея Кулемзина.

«В результате обстрела обрушилось перекрытие. Под завалами есть люди», — написал он.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Отмечается, что артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик.