В Швейцарии отказались от реэкспорта оружия Украине

Национальный совет Швейцарии отклонил предложение по реэкспорту оружия на Украину. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету «20 Minuten».

135 депутатов (большинство) проголосовали против. Это связано с тем, что отправка оружия нарушит нейтралитет государства и нанесет ущерб швейцарской оружейной промышленности. За отправку проголосовали 48 парламентариев.

Отмечается, что речь шла об оружии, которое находится в вооружении Испании и Дании. Ранее страны изъявили желание передать оружие Украине.