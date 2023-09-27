Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 27
18°
Чтв, 28
21°
Птн, 29
23°
ЦБ USD 96.5 0.26 28/09
ЦБ EUR 101.98 -0.01 28/09
Нал. USD 96.01 / 97.1 27/09 17:00
Нал. EUR 101.16 / 102.19 27/09 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
Вчера 16:55
970
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
3 часа назад
219
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
8 116
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
12 752
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Швейцарии отказались от реэкспорта оружия Украине

Национальный совет Швейцарии отклонил предложение по реэкспорту оружия на Украину. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету «20 Minuten».

135 депутатов (большинство) проголосовали против. Это связано с тем, что отправка оружия нарушит нейтралитет государства и нанесет ущерб швейцарской оружейной промышленности. За отправку проголосовали 48 парламентариев.

Отмечается, что речь шла об оружии, которое находится в вооружении Испании и Дании. Ранее страны изъявили желание передать оружие Украине.