В России хотят ввести обязательную установку «Честного знака» на все ввозимые в страну смартфоны

Минцифры и Минпромторг прорабатывают включение приложения «Честный знак» в перечень для обязательной установки на все ввозимые в Россию смартфоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Приложение «Честный знак» позволяет отслеживать путь товара от изготовителя или импортера до конечного пользователя. Ее главная цель — борьба с подделками и продуктами плохого качества.