В Курской области при обстреле ВСУ пострадала местная жительница

Приграничные районы Курской области были обстреляны со стороны Украины. Об этом пишет LIFE со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

По его словам, в Суджанском районе обстреляли села Гуево и Плехово. В населенном пунтке Локоть Рыльского района повредили два дома.

«Ранение осколками стекла получила одна из жительниц. Ей оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась», — уточнил губернатор.

В деревне Гирьи Беловского района беспилотник сбросил взрывное устройство на частное предприятие. По словам Старовойта, повреждены несколько единиц техники.