В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона.
Инцидент произошел утром 27 сентября в селе Большетроицкое Шебекинского городского округа.
Пострадал мужчина, в момент обстрела он косил траву на участке. Его госпитализировали.
Также в результате обстрела повреждено одно частное домовладение — посекло крышу.
Оперативные и аварийные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.