Государственный Рязанский приборный завод представил электрозарядную станцию для автомобилей на выставке в Совете Федерации

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) представил настенную электрозарядную станцию (ЭЗС) «ФОРА» на промышленной выставке в рамках Дней Рязанской области в Совете Федерации.

На объединенном стенде Рязанской области демонстрировалась настенная ЭЗС «ФОРА-АС-3» мощностью 22 кВт. Станция предназначена для зарядки автомобилей на наземных и подземных парковках, отличается экономичностью и способна работать при температурах, близких к экстремальным: от -30 до +40 °C. Зарядить электромобиль с помощью «ФОРы» можно за 4-10 часов. Срок службы станции — 10 лет, также она оснащена антивандальным корпусом и блокировкой от несанкционированного доступа.

«Государственный Рязанский приборный завод занимается разработкой и серийным выпуском электрозарядных станций „ФОРА“ с 2013 года. По всей России сегодня действуют более 200 станций нашего производства, есть они и в нашем регионе. В ближайшее время по программе субсидирования объектов зарядной инфраструктуры планируется установка еще 18 ЭЗС „ФОРА“ в Рязанской области. Автовладельцы в Рыбном, Михайлове, Шацке, Ряжске и других районных центрах смогут заряжать свои электомобили с помощью наших станций», — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Концепция развития электротранспорта в России на период до 2030 года, утвержденная Правительством РФ, предусматривает активное формирование сети зарядных станций по всей стране. ГРПЗ первым в России освоил выпуск зарядных станций для электромобилей. На сегодняшний день заводской модельный ряд насчитывает 10 видов ЭЗС. Это станции «быстрой» и «медленной» зарядки: однопостовые, двух и трехпостовые. Кроме того, завод выпускает ультрабыстрые зарядные станций «ФОРА» для электробусов.

Электрозарядные станции от ГРПЗ установлены на автозаправках, а также парковках торговых и бизнес-центров. С их помощью можно зарядить электромобили любых производителей. Система мониторинга и управления сетью позволяет в режиме реального времени отслеживать устройства и анализировать работу станций. По своим техническим характеристикам ЭЗС «ФОРА» не уступают импортным образцам.