В США назвали регионы, от которых придется отказаться Украине ради мира

Украинским властям придется отказаться от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, чтобы заключить мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на аналитика ЦРУ Ларри Джонсона.

По мнению эксперта, единственным способом быстро закончить боевые действия является безоговорочная капитуляция Украины. Джонсон уверен, что Россия не отдаст эти области, а Киев не в том положении, чтобы диктовать правила.