Россиян предупредили, в каких случаях могут снизить пенсию

Россиян предупредили о возможности сокращения пенсии по нескольким причинам, главная из которых — ошибка в ходе ревизии. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Россиян предупредили о возможности сокращения пенсии по нескольким причинам, главная из которых — ошибка в ходе ревизии. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, обнаруженная ошибка может быть математической, если оператор ввел неправильные данные — например, продолжительность трудового стажа. В таком случае возвращать переплату не придется, однако со следующего месяца размер пенсии сократится.

Пенсию по инвалидности могут уменьшить, если получатель своевременно не подтвердил диагноз, отметил юрист. Выплата по потере кормильца прекращается, если получатель достиг 18 лет или завершил очную учебу. Еще одно основание — переезд в другой регион. Например, если пенсионер больше не живет на севере, то его лишают повышающих коэффициентов.

Иностранный гражданин лишится пенсии при истекшем сроке действия вида на жительство.

В сложных случаях переплату требуют вернуть, и разбирательства могут затянуться, добавил Соловьев. Например, если человек получал пенсию по подложным документам, ему придется и вернуть деньги, и оказаться фигурантом уголовного дела о мошенничестве.