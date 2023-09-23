В Звенигороде мужчина зарезал прохожего из-за лая его собаки

В подмосковном Звенигороде мужчина напал с ножом на семью, причиной агрессии стал конфликт из-за собаки. Трагедия произошла вечером в пятницу, 22 сентября.

В подмосковном Звенигороде мужчина напал с ножом на семью, причиной агрессии стал конфликт из-за собаки. Трагедия произошла вечером в пятницу, 22 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Жена убитого рассказала подробности происшествия. Они с мужем гуляли с собакой и встретили прохожего, которому не понравился лай животного. Завязалась ссора.

«Он меня оттолкнул, естественно, муж вступился за меня. Он достал нож, когда подошел ко мне», — пояснила женщина.

Злоумышленник нанес множество ударов мужчине. По словам жены, у нее не было с собой телефона, она бросилась искать помощи, чтобы вызывать врачей. Когда приехали медики, мужчина был еще в сознании. Женщина рассказала, что супруг потерял много крови. В результате он скончался от полученных травм в реанимации.

Ранее РЕН ТВ опубликовал кадры момента трагедии.

Подозреваемого нашли, он задержан и дал показания.