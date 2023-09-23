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В России спрос на удаленных специалистов вырос почти в четыре раза
Среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, а также юристы и аудиторы.

В России спрос на сотрудников на удаленке вырос за последние два года в среднем вырос в четыре раза. Среди лидеров оказались специалисты по маркетингу, копирайтеры, дизайнеры, а также юристы и аудиторы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы «Авито Услуги» и аутсорсинг бухгалтерии «Мое дело».

В первом полугодии этого года относительно первого полугодия 2021-го удаленных специалистов бухгалтерии, специалистов по налогам и юристов стали искать на платформе почти в 3 раза чаще (+175%). При этом число запросов на удаленных юристов и аудиторов выросло более чем в 4 раза (+344%). Спрос на услуги онлайн-налоговиков и специалистов по онлайн-бухгалтерии за полугодие тоже ощутимо увеличился — на 134% и 73% соответственно, уточняется в совместном исследовании.

По словам экспертов, это объясняется тем, что многие компании в период пандемии вынужденно переводили сотрудников на удаленный формат работы, но с отменой ограничений «удаленка» не потеряла своей популярности из-за удобства.

Интерес к такому формату работы растет по всей стране — и в маленьких городах, и в мегаполисах, особенно в столице.

Кроме того, вырос спрос на онлайн-услуги специалистов по маркетингу и рекламе, копирайтеров и дизайнеров, специалистов по созданию и продвижению сайтов, SMM-специалистов. В топ по динамике роста спроса вошли услуги репетиторов для взрослых и детей.