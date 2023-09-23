Суд назначил 16-летнему рязанцу условный срок за изнасилование

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года подросток пригласил сверстницу покататься на мотоцикле, после вывез девушку в безлюдное место. Угрожая убийством, он изнасиловал ее.

Несовершеннолетнего рязанца признали виновным в изнасиловании девушки. Собранные Железнодорожным МСО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 16-летнего подростка. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствием и судом установлено, что в августе 2022 года подросток пригласил сверстницу покататься на мотоцикле, после вывез девушку в безлюдное место. Угрожая убийством, он изнасиловал ее.

Виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.