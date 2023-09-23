Писателя Юрия Косова нашли мертвым после концерта Саруханова

Писатель и основатель благотворительного фонда «Добродетель» Юрий Косов скончался после концерта певца Игоря Саруханова в Москве.

Писатель и основатель благотворительного фонда «Добродетель» Юрий Косов скончался после концерта певца Игоря Саруханова в Москве. Мужчину обнаружили мертвым в раздевалке, сообщает SHOT.

Отмечается, что 62-летний Косов накануне вечером отправился на квартирник с участием рок-певца Игоря Саруханова в ресторан в отеле на Новинском бульваре. Позже его без сознания на полу нашли зрители.

Медики пытались реанимировать Косова, но не смогли. У мужчины обнаружена травма головы. По предварительным данным, писатель упал и ударился. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Юрий Косов инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял благотворительный фонд, автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».