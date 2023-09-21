В Крыму ВСУ попытались атаковать аэродром «Саки»

В Крыму ВСУ попытались атаковать аэродром «Саки». Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков в Telegram-канале.

«Массовый вброс фейков с каналов ЦИПСО по поражению аэродрома „Саки“. Готовились, фото подобрали, контент разный сделали… Есть только одна проблема, наше ПВО все сбило. Пропала работа киевских школьников … А контент делайте дальше, посмеемся всем Крымом … ПВО — герои!» — заявил Крючков.

Ранее Минобороны России сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым. Всего средства ПВО сбили над полуостровом 19 беспилотников.