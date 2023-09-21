В Хабаровском крае девятиклассника из-за долга отчима пытал «Тесак»

В Хабаровском крае девятиклассника похитили и пытали из-за долга отчима. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в среду, 20 сентября.

15-летний подросток из села Некрасовка возвращался из школы. Неизвестный напал на него сзади и усыпил неизвестным веществом, которым была пропитана тряпка.

Мальчика увезли в заброшенный дом. Похититель представился Михаилом по прозвищу «Тесак». Он бил подростка электрошокером и ударял палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул пять миллионов рублей. Как рассказал злоумышленник, столько родственник проиграл в карты, находясь в колонии.

Подростка пытали несколько часов. Вечером мужчина завязал мальчику глаза и привез к школе в Некрасовке.

По факту случившегося полицейские проводят проверку. По словам собеседника издания, отчим подростка — местный предприниматель. Ранее мужчину судили за разбой, незаконное хранение и хищение оружия, а также за похищение документов. При этом в беседе с правоохранителями отчим мальчика подчеркнул, что ни с каким Михаилом не знаком.