Рязанцам рассказали, где можно быстрее всего заказать кемпинги и глэмпинги онлайн

Рязанцам рассказали, что всё больше кемпингов и глэмпингов в России стали предоставлять бронирование в онлайн. Согласно аналитике отельного консолидатора Bronevik МТС. В 2 раза выросло число онлайн-предложений отелей в Республике Алтай, Дагестане и Чувашии. Также кемпигнов стало больше в сети в 7 раз, глэмпингов в 4 раза, колледжей в 3,7 раза. В Центральной России рязанцам также интересны Белгородская и Московская область, там прирост бронирования отелей в онлайн составил 67 и 52 процента соответственно.

В России выросло число отелей и других объектов, которые начали продавать номера в онлайне через агрегаторы. Активнее всего цифровизация продаж происходит в сегменте кемпингов и глэмпингов. Такие данные приводит отельный консолидатор Bronevik МТС.

С января по сентябрь 2023 года значительнее всего прирост отелей и других объектов размещения, доступных для онлайн-бронирования через каналы продаж, зафиксирован в Республике Алтай. Здесь с начала года стало в 2,1 раза больше отелей, которые туристы могут выбрать и оплатить онлайн. В ТОП-3 также вошли Республика Дагестан и Чувашская Республика, где отелей, доступных онлайн, стало в два раза больше.

С точки зрения типов объектов, которые активно проявляют интерес к онлайн-продажам, самый большой прирост по сравнению с началом года отмечен у кемпингов (в семь раз), глэмпингов (в четыре раза), коттеджей (в 3,7 раз), вилл (в 3,3 раза) и загородных отелей (2,1 раза). Этому способствует в том числе интерес путешественников к загородному отдыху, приключенческому и экотуризму.

Лидирующее положение по количеству объектов в онлайне занимают апартаменты. С начала 2023 года их количество в системе увеличилось на 59%. В целом доля апартаментов составляет 42,5% от общего количества объектов размещения в России, доступных онлайн через каналы консолидатора. На втором месте — отели (24% от базы объектов), на третьем — мини-отели (14%). Меньше всего в онлайн представлено санаториев и пансионатов (менее 1%).

«Рязанцы активно путешествовали этим летом, открывая для себя новые туристические направления внутри страны. Дагестан, Чувашия и Алтай также находятся в сфере интересов туристов из нашего региона, и эта доля растет. В Центральной России рязанцам также интересны Белгородская и Московская область, там прирост бронирования отелей в онлайн составил 67 и 52 процента соответственно», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: МТС