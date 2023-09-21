Президент РФС заявил, что у сборной России есть шанс квалифицироваться на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков заявил, что у сборной России есть шанс квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По словам функционера, решение по смене конфедерации нужно принять до конца 2023 года.

«Есть ли в этом смысл, если мы не сможем попасть в отбор на чемпионат мира? Это требует обсуждения, потому что для того, чтобы принять участие в отборе на чемпионат мира, нам нужно подтверждение и согласие со стороны ФИФА, которого на данный момент у нас нет. Шансы отобраться на чемпионат мира еще не потеряны», — заявил Дюков.

Ситуацию для РИА Новости прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Как уточняет издание, он не исключает возможности участия сборной России на следующем мундиале.

Чемпионат мира по футболу 2026 года состоится в США, Канаде и Мексике.