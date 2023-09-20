В Польше допустили прекращение помощи Украине

Польша может перестать поддерживать Украину. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк в интервью агентству РАР.

«Мы хотим и дальше поддерживать Украину, но для этого нам нужно одобрение поляков. Если его не будет, мы не сможем оказывать Киеву помощь, как раньше», — заявил он.

Польский президент Анджей Дуда ранее отмечал, что Варшава защищает собственную экономику одновременно с предоставлением Киеву помощи.