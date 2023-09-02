В Ряжске 25-летний мужчина украл охотничье ружье из дома пенсионера

Полицейские раскрыли кражу охотничьего ружья из дома пенсионера в Ряжске. Задержали 25-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские раскрыли кражу охотничьего ружья из дома пенсионера в Ряжске. Задержали 25-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 73-летний житель Ряжска и сообщил, что из сейфа его дома пропало зарегистрированное импортное охотничье ружье. Точной даты исчезновения пенсионер назвать не мог, потому что не каждый день проверял содержимое. Ключи от сейфа были на месте, сам сейф закрыт, а следов взлома на замке не было.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что несколько дней назад в доме было застолье. В гости пришли знакомая хозяина и ее приятель, которого мужчина видел впервые. Гости принесли с собой спиртное. Через некоторое время пенсионер под действием алкоголя задремал, а когда проснулся, гостей в помещении не было.

Полицейские предположили, что к краже причастен кто-то из них. Пару разыскали. Выяснилось, что 25-летний житель Ряжска причастен к краже. Похищенное ружье изъяли из лесопосадки на окраине города. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, несколько дней назад 25-летний мужчина вместе с приятельницей приобрели спиртное и искали место для распития. Девушка предложила навестить знакомого пенсионера. Когда хозяин и его приятельница задремали, злоумышленник нашел на тумбочке связку ключей и подобрал из них ключ для замка сейфа. В нем хранилось два ружья. Мужчина забрал одно, запер сейф, положил ключи на прежнее место и скрылся. Позже проснулась и ушла девушка. Похититель спрятал ружье в лесу и планировал продать добычу, но не успел.

Готовятся материалы для возбуждения уголовного дела, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.