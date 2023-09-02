В Рязани ищут виновника ДТП, протаранившего машину в Дашково-Песочне

В Рязани в пятницу, 1 сентября, на перекрестке улиц Большая и Тимакова произошла авария. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В Рязани в пятницу, 1 сентября, на перекрестке улиц Большая и Тимакова произошла авария. Видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Вчера, 1 сентября 2023 года, водитель серебристой Kia Rio выехал на перекресток со стороны улицы 2-й Бульварный проезд на красный свет и протаранил машину моей жены с дочкой, а затем скрылся с места ДТП. Следственные органы ищут виновника», — сообщается в посте.