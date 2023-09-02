В Дядькове 36-летняя женщина выпала из окна во время курения

Установлена личность человека, погибшего при падении из окна на улице Зеленой. Это 36-летняя женщина.

Установлена личность человека, погибшего при падении из окна на улице Зеленой. Это 36-летняя женщина, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на старшего следователя Рязанского МСО Даниила Линева.

По данным источника, рязанка курила на балконе, свесив ноги, и выпала. Известно, что женщина принимала психотропные препараты и злоупотребляла алкоголем.

По факту гибели организована доследственная проверка, назначена экспертиза.

Напомним, трагедия произошла в субботу, 2 сентября. Опубликовано видео момента падения женщины.