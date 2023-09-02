Рязанка пожаловалась на яму с помоями в ЦПКиО

Жительница Рязани возмутилась выгребной ямой, которая возникла из-за владельцев ларьков в ЦПКиО. Пост об этом опубликован в группе Rzn Life в субботу, 2 сентября.

Жительница Рязани возмутилась выгребной ямой, которая возникла из-за владельцев ларьков в ЦПКиО. Пост об этом опубликован в группе Rzn Life в субботу, 2 сентября.

«За ларьками быстрого питания в ЦПКиО владельцы устроили настоящую выгребную яму. Сливают туда помои, жир от приготовленной пищи. Воняет жуть», — написала рязанка и потребовала «прекратить свинячить».