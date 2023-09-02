На улице Рязанской столкнулись три автомобиля

В субботу, 2 сентября, на улице Рязанской столкнулись три машины. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

В субботу, 2 сентября, на улице Рязанской столкнулись три машины. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Три машины на повороте на Куйбышевку», — говорится в посте.

Ранее в соцсетях водителей предупредили, что на улице Рязанской изменилась схема проезда перекрестка: водителям разрешено выполнять поворот на Куйбышевское шоссе с двух полос.