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Известия: военные ВСУ добровольно сдаются в плен на сватовском направлении

Украинские военные добровольно сдаются в плен на сватовском участке фронта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российского военнослужащего.

По его словам, противник начал добровольно сдаваться в плен. Только вчера взяли троих. Они сами шли и не оказывали никакого сопротивления.

Отмечается, что есть доказательства на видеозаписи. На кадрах запечатлены трое боевиков Вооруженных сил Украины, которые выходят из зарослей с поднятыми руками, снимают с себя бронежилеты и ложатся на землю.