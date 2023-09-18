В Петербурге около водоема нашли пенсионерку с разорванным горлом

В Санкт-Петербурге прохожие обнаружили пенсионерку с разорванным горлом. Об этом сообщает Mash.

Очевидцы рассказывают, что накануне видели около озера Долгое пенсионерку с мужчиной, который был немного младше нее. Они проводили какие-то манипуляции с коробкой и скотчем. Вскоре раздался взрыв, похожий на детанацию свето-шумовой гранаты.

Прохожие подбежали к месту взрыва и увидели тело женщины в сидячем положении спиной к дереву. На шее пенсионерки была рваная рана, ожоги и фрагменты скотча. В руках у нее была зажигалка.

Отмечается, что мужчины после взрыва на месте не оказалось, однако полицейские быстро нашли его и задержали. Им оказался 39-летний сын погибшей.

Мужчина рассказал, что он вместе со своей матерью хотел покончить с собой, но в последний момент испугался. Также он отметил, что около четырех лет назад ему поставили диагноз «шизофрения».

В квартире, где проживала семья, нашли две предсмертные записки.