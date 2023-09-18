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Рязанец сообщил, что врач в травмпункте при больнице № 11 не заметил у него три перелома ноги

Рязанец сообщил, что врач в травмпункте при больнице № 11 не заметил у пострадавшего три перелома ноги. Об этом сообщили в группе «Рязанское здравоохранение»,

Рязанец обратился в травмпункт номер № 3 с ушибом колена еще 28 августа.

«Меня приняли, сделали рентген, врач сказал у вас сильный ушиб, смажьте вазелином и все пройдет, я как послушный человек так и сделал. Но спустя уже 2 недели, 12 сентября, нога все сильнее болит, опухоль увеличилась, я решил обратиться в платную клинику и сделать МРТ. Когда сделал, мне сказали, да у вас сильный ушиб, растяжение связок и плюс сломано 3 кости. Чему есть официальное подтверждение на бумажном и электронном носителе», — рассказал пострадавший.

По его словам, врач в травмпункте не выдал рязанцу никаких заключений и просто отправил его домой.

Отмечается, что пострадавших хочет обратиться к юристу для подготовки иска в суд к медучреждению, с целью компенсации морального ущерба в связи с неправильным диагнозом, а также затрат на МРТ и последующего лечения.

Также мужчина рассказал, что будет добиваться привлечения медработника к ответственности.