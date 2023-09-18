Путин продлил контрсанкции до конца 2024 года

Президент России Владимир Путин продлил до конца 2024 года указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающих продовольственное эмбарго. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.