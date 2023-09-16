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ФК «Рязань» может не сыграть кубковый матч против «Акрона» на стадионе «Спартак»

ФК «Рязань» может не сыграть матч против «Акрона» на стадионе «Спартак». Об этом РЗН. инфо сообщил глава минспорта Владислав Фролов.

По его словам, сам газоны уже уложен, но есть проблемы с резиновой крошкой для засыпки поля.

«Сейчас во всей стране дефицит. Она подорожала с 27 до 55 рублей за килограмм. Очень большие трудности с ее приобретением. Речь не идет о финансировании, а о наличии вообще в России, — отметил Фролов. — Как только она у нас появится — поле будет готово для проведения матчей».

Он подчеркнул, что сам стадион, в том числе трибуны, уже прошел аккредитацию РФС, поэтому трудностей и временных задержек с аккредитацией самого поля — не возникнет.

Отметим, что Рязань пробилась в 1/32 кубка России по футболу, где сыграет против тольяттинского «Акрона». Напомним, в прошлом сезоне клуб стал открытием турнира, обыграв «Локомотив», «Динамо» и «Спартак».

Последний раз с командой ФНЛ в кубке «Рязань» играла в 2019 году против «Чертаново» под руководством Игоря Осинькина (1-4).

Ранее сообщалось, что рязанские футболисты смогут выйти на новое поле «Спартака» в сентябре.